إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم بالمنيا

أصيب 4 أشخاص من إثر واحدة بالتسمم في مدينة المنيا، تم نقلهم إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة أسرة بالتسمم في منطقة دماريس بمدينة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 افرد من أسرة واحدة بالتسمم من بينهم "د.ف.ع" 44 عام، "ر.م.ح" جميعهم من أسرة واحدة ومقيم في منطقة دماريس.

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.