وكيل تعليم سوهاج يتابع البرنامج التدريبي لمعلمات رياض الاطفال

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج فاعليات البرنامج التدريبى لمعلمات رياض الاطفال على مستوى المحافظة ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم واللواء عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج بضرورة رفع الكفاءة المهنية والتنمية المستدامة لمختلف العاملين بالمؤسسات التعليمية بالمحافظة ، بهدف الارتقاء وتطوير المنظومة التعليمية لتحقيق أعلى مستوى من الجودة التعليمية بمختلف المراحل التعليمية ومدارس المحافظة.

وجديرا بالذكر أن البرنامج التدريبي لمعلمات رياض الاطفال والذى يتم تنفيذه على مستوى محافظه سوهاج تحت إشراف الدكتورة أسماء التينجى مدير إدارة رياض الأطفال ومرفت عبد العظيم مدير إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بسوهاج ، يأتى ضمن برتوكول التعاون بين وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفنى ووحده دعم مشروع إصلاح التعليم ( البنك الدولي) ضمن برامج التنمية المهنية التى تم إعدادها بناء على نتائج دراسة خط الأساس حيث يستهدف تدريب عدد ( 2130 ) معلمه وموجه برياض الاطفال حول كيفية غرس القيم فى الأطفال من خلال القصه ومسرح العرائس وماشبهها من وسائل تعليميه وتربوية تتناسب مع الفئه العمريه للاطفال .