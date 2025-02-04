إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

أصيب 9 أشخاص، اليوم الثلاثاء في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية ونا التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية ونا التابعة لمركز الواسطى وتم التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي المصابين وهم محمود كرم محمد 35سنة، واسراء طه سيد 25سنة، وحورية شريف سيد 25سنة، وصباح رمضان أبو الفتوح 36سنة، ومصطفى محمد رجب 14سنة، وفاطمة فرج عبد النبي 35سنة، ومحمود إبراهيم توفيق 20سنة، وأحمد عبد السلام صالح 23سنة، وحنين سيد إمام 6 سنوات، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.