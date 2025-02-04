رئيس جامعة سوهاج يكرم فريق عمل التصنيف الدولي جرين ماتركس للجامعات المستدامة

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فريق عمل ملف الجامعة المشارك في التصنيف الدولي للجامعات المستدامة“UI GreenMetric” لدورة عام 2023، وذلك لجهودهم في حصول الجامعة علي المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والافريقية، بحضور كلًا من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة ومنسق عام ملف الجامعة

وفي بداية التكريم وجه النعماني شكره وتقديره لفريق العمل المشارك بهذا الإنجاز الكبير، الذي ساهم في تقدم اسم الجامعة على المستويات الدولية والإفريقية والمصرية، معربًا عن فخزه بهذا التميز غير المسبوق، حيث حصدت الجامعة لأول مرة في تاريخها على المركز الأول على مستوى 36 من الجامعات المصرية و75 من الجامعات الأفريقية.

من جهته، أوضح الدكتور خالد عمران أن الجامعة خلال الفترة الماضية وضعت خطة مكثفة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة على جميع أنشطتها، وذلك تطبيقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مضيفًا أن التصنيف ارتكز على 6 معايير أساسية، وهي المنشأت والبنية التحتية، الطاقة والتغيرات المناخية، إدارة المياه، إدارة المخلفات، النقل المستدام، التعليم والبحث العلمي، مؤكدا أن كل معيار منها يندرج تحته عدة مؤشرات بما يفوق 50 مؤشرا، تشمل حصر لكل أنشطة الجامعة وموضح بها ما تم تطبيقه من الممارسات المستدامة في كل منها.

وثمن الدكتور حمدي حسانين مستوى مسئولي المعايير المتميزين الذين بذلوا جهودا مضنية في اعداد وترتيب الملفات من أجل إبراز اسم الجامعة وتحقيق هذا الإنجاز المشرف، مقدمًا شكره لفريق العمل الذي ساهم في اعداد الملفان، وكذلك جميع ادارات الجامعة المعنية لتعاونهم في اعداد كافة البيانات والادلة الداعمة للملفات.

جدير بالذكر ان فريق إعداد الملفات ضم كلًا من الدكتور عماد صموئيل مسئول ملف التعليم والبحث العلمي، والدكتور محمد يوسف العارف والدكتور ياسر شحاتة ملف المنشأت والبنية التحتية، ومسئول ملف إدارة المخلفات الدكتورة نجلاء يوسف، بينما تولى الدكتور علاء عبدالسميع ملف الطاقة، وتولت الدكتورة نوال عمر ملف المياه، وقد قامت هبة عادل مترجمة الجامعة بتدقيق ومراجعة كل المعايير، بالإضافة لترجمة جميع التقارير والوثائق المطلوبة.