محافظ المنيا ينعى الانبا اغابيوس مطران ايبارشية ديرمواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس

نعى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ببالغ الحزن والاسى، الانبا اغابيوس مطران ايبارشية ديرمواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس والذي وافته المنية اليوم، معربًا عن خالص تعازيه لأسرته ومحبيه ومطارنة وأساقفة ايبارشيات محافظة المنيا ويخص بالتعزية قساوسة مركز ديرمواس.

وقال المحافظ إنه يتقدم المحافظ بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بخالص العزاء لأسرته والكنيسة بديرمواس ودلجا، مؤكدا أن الفقيد كان دمث الخلق وله مواقف حكيمة ينحاز فيها للوطن.