غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة

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فتح باب التظلمات
فتح باب التظلمات على النتيجة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن بدء استقبال طلبات التظلم لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام 2024/2025، وذلك اعتبارًا من غدا الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025.

وأوضحت المديرية أن باب التظلمات سيظل مفتوحًا لمدة خمسة عشر يومًا، على أن تُقدَّم الطلبات من خلال الإدارات التعليمية التابعة لكل مدرسة.

في سياق متصل، أتاحت المديرية نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة مجانًا عبر الرابط الإلكتروني المخصص لها.

وكان محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي بنسبة نجاح بلغت 72.94%. ووفقًا للإحصاءات الرسمية، بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 199،357 طالبًا وطالبة، حضر منهم 195،316، ونجح 142،465 طالبًا وطالبة.

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