الرئيس الإماراتي وولي العهد السعودي يؤكدان أن "حل الدولتين" أفضل ضمان لاستقرار الشرق الأوسط

بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العلاقات المتبادلة ومسارات التعاون الثنائي، وناقشا الأوضاع في الشرق الأوسط.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "جرى بحث العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في ضوء العلاقات الإستراتيجية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين وبما يلبي تطلعات شعبيهما نحو مواصلة التنمية والازدهار".

وأضافت: "تطرق الجانبان خلال الاتصال إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط"، لافتة إلى أن الجانبين أكدا على أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الاقليمي والعمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة ودولها.