جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق مبادرة "الرؤية الابتكارية"

أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالتعاون مع جامعة اليمامة اليوم مبادرة "الرؤية الابتكارية" للعام الدراسي 2025؛ لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، بمشاركة 120 طالبًا من الجامعتين، وحضور عدد من المختصين وأعضاء هيئة التدريس من الجامعتين.

وأوضح عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور فيصل الحديثي، أن "الرؤية الابتكارية" تهدف إلى تمكين الطلبة من تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الراهنة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن المبادرة تعد منصة متكاملة تتيح للطلبة الفرصة لاكتساب المهارات العملية، والتفاعل مع بيئة ريادية محفزة، والاستفادة من خبرات نخبة من رواد الأعمال والمبتكرين، من خلال ورش العمل، والجلسات التفاعلية، والتدريب المكثف؛ ليكونوا قادرين على تطوير أفكارهم، وبناء نماذج أولية، وعرض مشاريعهم أمام لجان تحكيمية متخصصة.

من جهته بيّن عميد كلية الهندسة والعمارة بجامعة اليمامة الدكتور عبدالسلام السديري، أن المبادرة تعكس التزام الجامعتين بتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توفير بيئة ملهمة تُمكّن العقول الطموحة من تحويل أفكارها الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتطبيق عبر ورش عمل متخصصة يقودها نخبة من الخبراء في مجال الابتكار؛ بهدف تزويد المشاركين بالأدوات والمنهجيات التي تساعدهم في بلورة أفكارهم وتحقيق تأثير حقيقي.

وتتضمن المبادرة مجموعة من الورش التدريبية والجلسات التفاعلية؛ للتعريف بمفاهيم الابتكار وريادة الأعمال وأهميتها في الاقتصاد الحديث، ولقاءات مع رواد أعمال بارزين لمشاركة تجاربهم وقصص نجاحهم، وورش عمل للعصف الذهني وصياغة الأفكار الإبداعية، وتطوير النماذج الأولية للمشاريع ودراسات السوق، وتدريب مكثف على تقديم المشاريع وعرضها أمام لجنة التحكيم، وإقامة معرض ختامي لعرض الابتكارات والمشاريع المتميزة.

وتهدف المبادرة إلى تمكين الطلاب من تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية، وتعزيز قدراتهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تواكب متطلبات التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد المعرفي، وبناء جسور تعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص