نائب وزير الإسكان يقوم بجولة موسعة لمتابعة سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة



قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، شملت محطة تنقية مياه الشرب بمسطرد ومحطة رفع الأميرية ومحطة معالجة البركة بمحافظة القاهرة، ويرافقه مجموعة من قيادات الوزارة.



واستهل نائب وزير الإسكان، الزيارة بمحطة تنقية مياه الشرب بمسطرد، بعقد اجتماع لاستعراض موقف مشروعات مياه الشرب بالخطة الاستثمارية للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة، ومشروعات الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها نطاق شركة مياه الشرب بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ووفد من قيادات قطاع المرافق بوزارة الإسكان.



وخلال الاجتماع، تم الاطلاع على عرض تقديمي من شركة مياه الشرب بالقاهرة شمل استعراض التطوير المؤسسي بالهيكل التنظيمي للشركة، وعرض نطاق خدمة شركة مياه القاهرة من محطات تنقية مياه الشرب نطاق الشركة بعدد ١١ محطة بإجمالي طاقة تصميمية تصل إلى ٦.١١ مليون م٣/يوم لخدمة ما يقرب من ٢٠ مليون مواطن، وكذا موقف مشروعات المياه بالخطة الاستثمارية للجهاز التنفيذي بمحافظة القاهرة ومشروعات الإحلال والتجديد نطاق شركة مياه الشرب بالقاهرة والطاقات المخططة لمحطات التنقية المستقبلية حتى عام ٢٠٥٠ بقطاعات الشركة.



كما أكد نائب وزير الإسكان، أهمية تعظيم الاستفادة وإعادة الاستخدام لمياه غسيل المرشحات من خلال المضي لإنجاز مشروع إعادة استخدام مياه غسيل المرشحات والروبة بمحطة تنقية مياه مسطرد، وكذلك ضرورة تعظيم مجهودات ترشيد الاستهلاك وبذل المزيد من مجهودات تعظيم الاستفادة.



ثم تفقد نائب وزير الإسكان والوفد المرافق له، مكونات محطة تنقية مياه مسطرد ابتداء من مأخذ المحطة وجهاز قياس منسوب مياه نهر النيل وعنبر المروقات والمرشحات والمعمل الكيميائي.



واطّلع نائب وزير الإسكان، على أجهزة المعامل المتنقلة والمجهودات المبذولة للتعامل الفوري مع الشكاوى، وتم التأكيد على ضرورة المحافظة على جودة المياه المنتجة طبقًا للمعايير والمواصفات القياسية وعلى تغطية الأجهزة لكافة الشبكات داخل نطاق خدمة الشركة.



كما تفقد مركز خدمة العملاء المتنقل واستعرض خُطط التمركز لتغطية كافة المناطق نطاق خدمة الشركة، وكذلك تم استعراض العدادات المختلفة سواء الميكانيكية أو مسبقة الدفع المستخدمة بالشبكات نطاق الشركة، موجهًا بضرورة المتابعة الدورية وإعداد تقارير مصورة للأعمال الجارية حاليا بالمحطة، وكذلك استغلال كافة وحدات المحطة لاستمرار تغطية المناطق نطاق الشركة.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية التنسيق المستمر بين جهات الوزارة لتقديم الدعم الفني وتنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة الأطقم الفنية بالمحطات، وكذلك الدور التوعوي للمحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك من خلال المطبوعات المخصصة للأطفال وحملات التوعية بالمدارس والنوادي وقصور الثقافة والكنائس والجمعيات الأهلية والتنسيق المستمر مع وزارة الأوقاف لنشر التوعية بالمساجد.



كما أكد أهمية ما تقوم به الشركة من عمليات صيانة دورية وتجميع وتصنيع محلي بالورشة الملحقة بالمحطة والتي تصل لنسبة ٨٥٪؜ مكون محلي لما يتم إنتاجه من الورشة، بجانب الحرص على تقديم الدعم لتلك الورش التي تقوم بعمليات تجميع وتصنيع محلي والتوسع بها.

وفي الإطار ذاته، قام الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه، بزيارة محطة رفع الأميرية ومحطة معالجة البركة بمحافظة القاهرة.



وفي مستهل الزيارة، عقد نائب وزير الإسكان، اجتماعًا، لاستعراض موقف مشروعات الصرف الصحي بالخطة الاستثمارية للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة، ومشروعات الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها نطاق شركة الصرف الصحي بالقاهرة.



وخلال الاجتماع، تم الاطلاع على عرض تقديمي لنطاق خدمة شركة الصرف الصحي بالقاهرة ومحطات معالجة الصرف الصحي نطاق الشركة بعدد ١٠ محطات بإجمالي طاقة تصميمية تصل إلى ١٣ مليون م٣/يوم لخدمة ما يقرب من ٢٠ مليون مواطن، وكذا موقف مشروعات الصرف الصحي بالخطة الاستثمارية للجهاز التنفيذي بمحافظة القاهرة ومشروعات الإحلال والتجديد نطاق شركة الصرف الصحي بالقاهرة وطاقات محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحالية والمستقبلية حتي عام ٢٠٥٠ بقطاعات الشركة.

ثم تجول نائب وزير الإسكان والوفد المرافق له بمكونات محطة رفع الأميرية ابتداء من عنبر الطلمبات TPS1 وتم استعراض العنبر المكون من عدد ٨ طلمبات تصل طاقة الطلمبة الواحدة إلى ٣١١ ألف م٣/يوم بإجمالي طاقة تصميمية للعنبر تصل إلى ٢.٥ مليون م٣/يوم.



كما تفقد الدكتور سيد إسماعيل، عنبر الطلمبات TPS2 وتم استعراض مكونات العنبر المكون من عدد ٦ طلمبات في مرحلة التجارب والتشغيل تصل طاقة الطلمبة الواحدة إلى ٣١١ ألف م٣/يوم بإجمالي طاقة تصميمية للعنبر تصل إلى ١.٩ مليون م٣/يوم، كما تفقد مبني المولدات ومبني المخازن.



وأكد الدكتور سيد إسماعيل، اهتمام الدولة المصرية بالمحافظة على تلك الأصول، وأهمية ما يتم من عمليات صيانة دورية وتجميع وتصنيع محلي بالورشة الملحقة بالمحطة، مشيرًا إلى أهمية استغلال جميع وحدات المحطة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمناطق نطاق عمل شركة الصرف الصحي بالقاهرة.



كما أكد ضرورة استمرار عمل الدورات التدريبية بهذا الصرح التاريخي وتقديم الدعم الفني للأطقم الفنية بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



واختتم نائب وزير الإسكان والوفد المرافق له، الجولة التفقدية لعدد من المشروعات الهامة بمحافظة القاهرة، بتفقد مكونات محطة معالجة البركة بطاقة ٤٥٠ ألف م٣/ يوم، حيث تم تفقد المعمل الكيميائي ومعمل الميكروبيولوجي وتم استعراض التحاليل التي يتم إجراؤها على مراحل المعالجة المختلفة.

كما تفقد الدكتور سيد إسماعيل، مختلف مراحل المحطة مثل عنبر رفع ١و٢ وأحواض التركيز والمصافي الميكانيكية وعنبر الكلور ١و٢ وعنبر المولدات ١و٢ وأحواض الترسيب الثانوي.

كما ناقش جودة مياه الصرف المعالج المنتجة طبقا للمواصفات والمعايير القياسية من خلال استعراض تجربة على الطبيعة لأخذ عينة من السيب النهائي للمحطة وإجراء تحليل فوري لها.

واختتم الجولة التفقدية، بالثناء علي المجهودات المبذولة والتأكيد علي دعم الوزارة المستمر وأهمية المتابعة المستمرة للمحطات وكذلك المحافظة على تلك الأصول.