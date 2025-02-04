اختتمت اليوم منافسات الجولة السابعة عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، وذلك وسط نتائج مثيرة خاصة فى ظل التنافس الكبير حول حجز بطاقات الصعود لدورى القسم الثانى ' ب ' أو فى صراع البقاء وعدم الهبوط.

14 هدف وفوز جولدن جيت وسنورس بالجولة 17 بالقسم الثالث



وشهدت مباريات الجولة إحراز 14 هدف خلال 6 مباريات، بجولة شهدت 4 تعادلات.

حيث سقط نادى بنى سويف فى فخ التعادل السلبي أمام ضيفه مركز شباب الفيوم بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز التنمية الشبابية بشرق النيل ببنى سويف، ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 29 فيما ارتفع رصيد مركز شباب الفيوم للنقطة 11.

وحقق مركز شباب سنورس فوزا هاما بنتيجة 2/1 أمام ضيفه نادى مطرطارس، ليرتفع رصيد سنورس للنقطة 18 فيما توقف رصيد مطرطارس عند 5 نقاط.

وتعادل مركز شباب سمسطا بنتيجة 1/1 أمام ضيفه نادى سيلا، ليرتفع رصيد سمسطا للنقطة 15 فيما ارتفع رصيد سيلا للنقطة 38.

وتعادل نادى ابو كساة بنتيجة 1/1 أمام شقيقه نادى أهلى الغرق بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت، ليرتفع رصيد ابو كساة للنقطة 21 فيما ارتفع رصيد اهلى الغرق للنقطة 32.

وتعادل مركز شباب ابشواى أمام ضيفه مركز شباب الواسطى بنتيجة 2/2، ليرتفع رصيد ابشواى للنقطة 23 فيما ارتفع رصيد مركز شباب الواسطى للنقطة 18.

وسقط نادى عاملين غارب فى فخ الخسارة بملعبه بنتيجة 2/1 أمام ضيفه نادى جولدن جيت، ليتوقف رصيد عاملين غارب عند النقطة 24 فينا ارتفع رصيد جولدن جيت للنقطة 36.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - سيلا 38 نقطة.

2 - جولدن جيت 36 نقطة.

3 - أهلي الغرق 32 نقطة.

4 - بنى سويف 29 نقطة.

5 - عاملين غارب 24 نقطة.

6 - أبشواي 23 نقطة .

7 - أبو كساة 21 نقطة.

8 - مركز شباب الواسطي 18 نقطة.

9 - سنورس 18 نقطة.

10 - مركز شباب سمسطا 15 نقطة.

11 - مركز شباب الفيوم 11 نقاط.

12- مطرطارس 5 نقاط.