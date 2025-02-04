رسميًا.. بايرن ميونخ يحصن ألفونسو ديفيز بعقد طويل الأمد

الفجر الرياضي
ألفونسو ديفيز
ألفونسو ديفيز

أعلن بايرن ميونخ الألماني عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، عن تمديد التعاقد مع الظهير الكندي ألفونسو ديفيز.

ألفونسو ديفيز مستمر مع بايرن ميونخ حتى 2030

وكان ينتهي عقد ألفونسو ديفيز مع البافاري، بنهاية الموسم الحالي، وتحديدً في 30 يونيو 2025.

ووقع الظهير الكندي البالغ من العمر 24 عامًا، عقدًا جديدًا طويل الأمد مع نادي بايرن ميونخ حتى فترة الانتقالات الصيفية لعام 2030.

وأجرى الكندي ديفيز حوارًا مع الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ، عقب الإعلان عن تجديد تعاقده، وقال "أنا سعيد للغاية بتمديد عقدي مع هذا النادي العظيم. لقد أتيت إلى بايرن ميونخ عندما كان عمري 18 عامًا وأردت فقط أن أتعلم قدر الإمكان كل يوم لأصبح واحدًا من الأفضل في مركزي".

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وأضاف ظهير بايرن ميونخ، "الآن أتطلع إلى خمس سنوات أخرى معًا. لقد حققت الكثير بالفعل هنا، ولكن هناك المزيد في المستقبل".

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى وجود مفاوضات من جانب ريال مدريد الإسباني لضم ألفونسو ديفيز، إلا أن اللاعب فضل البقاء داخل البافاري.

وانضم ديفيز إلى صفوف بايرن ميونخ صيف 2019، قادمًا من فانكوفر وايت كابس الأمريكي، بمقابل 10 مليون يورو.

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