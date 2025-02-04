إصابة ربة منزل إثر سقوطها من علو بالمنيا

اصيبت ربة منزل بجروح خطيرة إثر سقوطها من علو في احدي قري مركز المنيا، تم نقلها إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن سقوط ربة منزل من علو في قرية ابوسويلم التابعة إداريا لمركز المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "و.ع" 23 عام، اشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات وسحجات بالجسم، مقيمة في ذات القرية.



تم نقل المصابة إلى مستشفي صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.