الشرطة السويدية: مقتل نحو 10 أشخاص في إطلاق نار بمركز لتعليم الكبار

قالت الشرطة السويدية إن نحو 10 أشخاص لقوا حتفهم خلال إطلاق نار وقع اليوم الثلاثاء في مركز للتعليم للبالغين، لكن لم يتم تحديد عدد القتلى النهائي وعدد الجرحى بشكل قاطع بعد.

وأوضح روبرتو إيد فورست، رئيس الشرطة المحلية، أن الأضرار التي لحقت بمسرح الجريمة كانت واسعة النطاق لدرجة أن المحققين لم يتمكنوا من تحديد المزيد من التفاصيل.

وتقع مدرسة "كامبوس ريسبرجسكا " في مدينة أوريبرو على بعد نحو 200 كيلومتر غرب العاصمة ستوكهولم، حيث توفر فصولا دراسية للطلاب فوق 20 عاما، وفقا لموقعها الإلكتروني، كما تقدم فصول دراسة لتعليم السويدية للمهاجرين وتدريبا مهنيا، وبرامجا للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المسلح من بين القتلى. ويعتقد أنه من بين الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

وأشارت الشرطة إلى أنه لا توجد صلات مشتبه بها بالإرهاب في هذه المرحلة، وتعتقد أن الجاني تصرف بمفرده.

وذكر المسؤولون أن الجاني لم يكن معروفا للشرطة من قبل.

ولم تعرف الشرطة على الفور عدد الأشخاص الذين أصيبوا. وتعمل السلطات على تحديد هوية المتوفين.

وقالت المعلمة لينا فارينمارك لقناة "إس في تي نيوز" إنه كان هناك عدد قليل من الطلاب على نحو غير معتاد في المدرسة صباح اليوم، لأن العديد منهم غادر بعد أداء اختبار على مستوى البلاد، مشيرة إلى أنها سمعت 10 طلقات نارية على الأرجح.

جدير بالذكر أن العنف المسلح في المدارس نادر جدا في السويد، ولكن كانت هناك عدة حوادث في السنوات الأخيرة أصيب فيها أشخاص أو قُتلوا بأسلحة أخرى مثل السكاكين أو الفؤوس.

هذا وسيعقد رئيس الوزراء أولف كريسترسون مؤتمرا صحفيا في الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي (18:30 بتوقيت غرينتش) إلى جانب وزير العدل جونار سترومر.