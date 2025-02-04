عاجل.. أول تعليق من أحمد حسام بعد الانضمام إلى صفوف الزمالك

الفجر الرياضي
أحمد حسام
أحمد حسام

قال أحمد حسام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مفاوضات النادي الأبيض معه لضمه إلى صفوف الفريق كانت في يناير من العام الماضي، عن طريق أحد مسؤولي النادي مع وكيله، ولكن لم يتم حسم الصفقة، وأشار إلى أن المفاوضات تجددت في فترة الانتقالات الصيفية لكنها لم تكتمل أيضًا، قبل أن تتكتمل المفاوضات في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 أول تعليق من أحمد حسام بعد الانضمام إلى صفوف الزمالك 

وتابع اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي:" مباراة الزمالك أمام الجونة قد تكون من أسباب حسم الصفقة وكان هناك تحرك أسرع من مسؤولي الزمالك بعد المباراة وخاصة بعد إصابة التونسي حمزة المثلوثي الذي أتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الملاعب".

وأوضح أن المنافسة مع لاعبي خط الدفاع بالفريق ستكون قوية من أجل مصلحة الفريق، وأي لاعب جاهز يشارك والمهم أن يحقق الفريق الانتصارات.

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وأشار أحمد حسام إلى أن مركزه الأساسي مدافع، وقد يشارك أحيانًا في مركز الظهير الأيسر، موضحًا أنه يجيد اللعب بقدمه اليسرى.
وأضاف أنه تحدث مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق الذي تمنى له التوفيق وحرص على تحفيزه بصورة إيجابية.
وأوضح مدافع الزمالك أنه سبق وتدرب مع عدد من اللاعبين في المنتخب الأولمبي أمثال حسام عبد المجيد ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وحسام أشرف وسيساعدونه على التأقلم بشكل أسرع مع الزمالك.

وقال أحمد حسام:" طموحاتي مع الزمالك تتمثل في الفوز بكل البطولات، خاصة وأن الزمالك فريق كبير ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها، والجماهير تطمع في حصد كل البطولات وسنسعى لإسعادهم وتحقيق كل الألقاب".

ووجه مدافع الفريق رسالة للجماهير قائلًا:" بالتعب والاجتهاد أنا وزملائي سنحاول إسعادهم بالبطولات، فهو جمهور  وفي ومساند للفريق بشكل كبير".

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