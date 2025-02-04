محافظ المنيا يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات وضوابط العمل الوظيفي

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا مع مديري إدارات الديوان العام، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وذلك لمناقشة آليات وضوابط العمل الوظيفي، وسبل تعزيز كفاءة الأداء الإداري لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات تحسين بيئة العمل، وتعزيز الانضباط الإداري، وتطبيق أحدث النظم الإدارية والتكنولوجية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي وتحقيق الأهداف التنموية للمحافظة، موجها بضرورة التنسيق بين الإدارات المختلفة لضمان سرعة ودقة تنفيذ المهام، مع استخدام الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد.

وأكد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل الوظيفي، مشددًا على أهمية الالتزام باللوائح والتعليمات الإدارية لتحقيق أفضل معدلات الإنجاز في العمل الحكومي.