وفاة نجل نائب رئيس الجمهورية الأسبق والعزاء ببنها

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الراحل

أعلنت أسرة الراحل كمال الدين حسين نائب رئيس الجمهورية الأسبق وعضو مجلس قيادة ثورة 52، ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وفاة الحاج سيف كمال الدين حسين، ابن الراحل، وشقيق اللواء مصطفى كمال الدين حسين عضو مجلس النواب السابق عن دائرة بنها.

وأعلن كمال الدين حسين شقيق الراحل أن جنازة شقيقه ستكون، غدا الأربعاء، من مسجد أبو يوسف بكفر مناقر والعزاء في نفس اليوم بمضيفة أبو يوسف بكفر مناقر بجوار فيلا الراحل نائب رئيس الجمهورية الأسبق التاريخية ببنها في محافظة القليوبية.

ونعى النائب السابق شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة علي مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيها 
«انا لله وانا اليه راجعون..البقاء والدوام لله وحده.. توفى اليوم أخي سيف النصر كمال الدين حسين.. اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة"

يذكر أن الراحل كمال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية الأسبق أحد أبناء محافظة القليوبية وتحديدا مدينة بنها وله العديد من الإسهامات في الارتقاء بالمحافظة والمشروعات الخيرية فيما انتخب عضوا في مجلس النواب واستكمال المسيرة السياسية له نجله اللواء مصطفى كمال الدين حسين عضوا بمجلس النواب خلال الفترة من 2015 إلى 2020م.

كمال الدين حسين محافظة القليوبية مدينة بنها مجلس قيادة الثورة نائب رئيس الجمهورية

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