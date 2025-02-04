طالبتان تقدمان على الإنتحار بتناول أقراص سامة بعد رسوبهن في الاعدادية بالبحيرة

أقدمت طالبتان بالشهادة الإعدادية بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على الإنتحار عقب رسوبهن فى الإمتحانات وذلك عقب اعلان النتيجة رسميا اليوم في محافظة البحيرة بنسبة نجاح 70%.

حيث قامت الطالبتان بتناول أقراص سامة للتخلص من حياتهما، وتم نقلهما مستشفى كفر الدوار العام للعلاج وجارى تحرير محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن البحيرة اخطارا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار، بإستقبال المستشفى العام كلا من " جنى ج إ ١٤ سنة طالبة بالإعدادية و"رقية م إ" ١٤ سنة، مقيمتان بشارع بولس دائرة القسم إدعاء تناول أقراص سامة، وتم حجز الطالبتين بقسم السموم بمستشفى كفر الدوار العام للعلاج وجارى تحرير محضر والتحرى حول الواقعة.

كانت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اعتمدت نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 - 2025 بنسبة نجاح 70.13%.

حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 120 الف و263 طالب وطالبة، حضر منهم 119 الف و791 نجح منهم 84004 بنسبة 70.13%.

كما اعتمدت المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 4622 طالب وطالبة حضر منهم 4526 طالب وطالبة ونجح 4459 بنسبة نجاح 98.5 %، وكذا الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، حيث بلغ عدد المتقدمين 37 طالب وطالبة حضر منهم 37 ونجح 37 طالب بنسبة 100%، كما بلغ عدد المتقدمين للاعدادية من المكفوفين 11 طالب وطالبة حضر منهم 10 طلاب ونجح 10 طلاب بنسبة 100 %.