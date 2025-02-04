وزير الأوقاف يزور جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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وزير الأوقاف خلال
وزير الأوقاف خلال زيارته لجناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب

زار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الثلاثاء ٤ من فبراير ٢٠٢٥م، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين.

وكان في استقباله الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية؛ والأستاذ أحمد عبدالهادي، رئيس اللجنة التنفيذية لجناح الأزهر؛ والأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين.

وتفقد وزير الأوقاف أروقة جناح الأزهر الشريف، وركن الطفل، كما زار "متحف كنوز مكتبة الأزهر: مخطوطات ومطبوعات عبر العصور"، ودوّن كلمة بسجل الزيارات الشرفية للجناح.

وقال وزير الأوقاف: إنني أعتز بأن أكون اليوم في جناح الأزهر الشريف، بصفتي ابنا من أبناء الأزهر، يعتز بمؤسسته الأم: الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب حفظه الله، ويفتخر أن يرى جناح مؤسسته الأم على هذا المستوى الراقي من الترتيب والمحتوى الثري والمشرف، ثم بصفتي وزيرا للأوقاف، يدعم مؤسسته الأم، ويعلن باسم وزارة الأوقاف اصطفافه مع دار الإفتاء ونقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية خلف الأزهر الشريف، وأن كل هذا ثمرات أثمرتها مصر العظيمة وشعبها الكريم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور كلٌّ  من  الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية؛ وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.

الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية الازهر الشريف الدكتور عبد الله النجار الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض الكتاب جناح الأزهر بمعرض الكتاب

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