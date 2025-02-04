عاجل| بعد أول ظهور علني.. من هي لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع

شهدت الساعات القليلة الماضية أول ظهور علني للسيدة لطيفة الدروبي، زوجة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، حيث ظهرت خلال أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة برفقة زوجها. ويأتي هذا الظهور في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به أحمد الشرع، الذي يقود المرحلة الانتقالية في سوريا، وسط متغيرات سياسية إقليمية ودولية كبرى.

وقد تفاعل السوريون بشكل واسع مع هذا الظهور، خاصة مع تداول بعض الشائعات حول حياته الشخصية، والتي نفى صحتها بنفسه خلال لقاء جمعه بعدد من النساء السوريات في الولايات المتحدة. وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز المعلومات عن لطيفة الدروبي زوجة الرئيس السوري أحمد الشرع.

من هي لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع؟

تعد السيدة لطيفة الدروبي واحدة من الشخصيات التي أثارت اهتمام الرأي العام السوري خلال الفترة الأخيرة، حيث ظهرت لأول مرة إلى جانب زوجها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وتنحدر من بلدة القريتين في محافظة حمص وهي أم لثلاثة أبناء ذكور وتحمل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها تُعرف أيضًا باسم لطيفة الشرع نسبة إلى زوجها.

تصريحات أحمد الشرع عن زوجته خلال زيارته للولايات المتحدة

خلال لقاء جمعه بعدد من النساء السوريات المقيمات في الولايات المتحدة، تحدث أحمد الشرع عن زوجته لطيفة الدروبي، حيث أكد أنها زوجته الوحيدة، وأنها تحظى بكل حبه وتقديره. جاءت هذه التصريحات ردًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول تعدد زوجاته، حيث شدد على أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وقد لاقت هذه التصريحات تفاعلًا كبيرًا بين السوريين، خاصة في ظل ما تمر به سوريا من مرحلة انتقالية حساسة، حيث يسعى الشرع إلى تعزيز الاستقرار وإعادة بناء الثقة في القيادة الجديدة للبلاد.

أحمد الشرع يزور تركيا ويلتقي الرئيس أردوغان

في سياق آخر، يجري الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع حاليًا أول زيارة رسمية له منذ توليه قيادة المرحلة الانتقالية إلى أنقرة، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وتركيا، وبحث سبل التعاون المشترك في القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات عدة ملفات هامة، من بينها الملف السوري، العلاقات الاقتصادية، والتعاون الأمني بين البلدين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة خلال هذه المرحلة الانتقالية.

تفاعل الشارع السوري مع أول ظهور لزوجة الرئيس

لاقى ظهور لطيفة الدروبي اهتمامًا واسعًا في الأوساط السورية، حيث اعتبر البعض أنها سيدة سوريا الأولى في المرحلة الانتقالية، فيما رأى آخرون أن هذا الظهور يعكس حرص الرئيس على إظهار حياته العائلية للعلن، في ظل التكهنات التي كانت تحيط بها.