حصاد مؤجلات دوري القسم الثالث .. فوز هليوبوليس وقليوب وهزيمة رع

حصاد مؤجلات دوري القسم الثالث.. فوز هليوبوليس وقليوب وهزيمة رع

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أقيمت اليوم الثلاثاء، ثلاث مباريات بمؤجلات الأسبوع العاشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث حيث تلقي مدينة نصر هزيمة ثقيلة على ملعبه امام قليوب بأربع أهداف مقابل هدف.

 

سجل أهداف قليوب كلًا من شهاب محمد (شيكا) ويوسف محمد ومحمد عادل واسلام مخيمر، بينما سجل هدف مدينة نصر الوحيد فى المباراة محمد سيد.

و فاز هليوبوليس خارج ملعبه على حساب فريق المرج بهدفين دون مقابل، سجل أهداف المباراة كلًا من يوسف اسلام وعمر غسان.

و حقق النصر للتصدير فوزًا هامًا خارج ملعبه على حساب فريق رع بأربعة أهداف مقابل ثلاث أهداف.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- القناطر الخيرية 40 نقطة
2- قليوب 37 نقطة 
3- هليوبوليس 35 نقطة
4- ليفيلز 32 نقطة
5- رع 28 نقطة 
6- الطيران 28 نقطة 
7- المرج 25 نقطة 
8- المطرية 24 نقطة
9- بهتيم 22 نقطة
10- طوخ 22 نقطة 
11- بطا 20 نقطة
12- إسكو 19 نقطة 
13- مدينة نصر 18 نقطة
14- قها 16 نقطة 
15- النصر للتصدير 14 نقطة 
16- القومي 11 نقطة
17- سبورتنج كاسل 7 نقاط

راع قليوب بحري مظاليم
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