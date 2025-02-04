تشكيل أتليتكو مدريد أمام خيتافي في كأس ملك إسبانيا

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق خيتافي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس ملك اسبانيا.

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد خيتافي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أتلتيكو مدريد ضد خيتافي مساء اليوم، في بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب “واندا متروبوليتانو”، في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل أتليتكو مدريد الرسمي أمام خيتافي

حارسة المرمى: موسو

خط الدفاع: لا نورماند، جيمينيز، موولينا، جافي جلان.

خط الوسط: سامويل لينو، كوكى، دي باول.

جوليانو سيميوني.

خط الهجوم: الفرايز، جريزمان.