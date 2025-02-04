لقاءات مرتقبة ومثيرة في جولة هامة بدوري القسم الثاني

تنطلق منافسات الجولة التاسعة عشر، بمجموعتي بحري، بدوري القسم الثاني «ب» في في الثانية والنصف من عصر الأربعاء.

المجموعة الخامسة

1- بيلا مع مالية كفر الزيات

يلتقي فريق بيلا صاحب المركز العاشر بقيادة ابراهيم الشهيدي برصيد 18 نقطة مع فريق مالية كفر الزيات متصدر المجموعة بقيادة ايمن مجدي برصيد 38 نقطة.

2- شباب القزازين مع شباب تلا

على ستاد الزرقا ولقاء مرتقب بين فريق شباب القزازين وصيف المجموعة بقيادة محمد ياسين برصيد 31 نقطة مع فريق شباب تلا صاحب المركز الثالث بقيادة فؤاد سلامه برصيد 27 نقطة.

3- دكرنس مع كفر الشيخ

على ملعب دكرنس يلعب فريق دكرنس صاحب المركز السادس بقيادةسامح العربي برصيد25 نقطة مع فريق كفر الشيخ صاحب المركز السابع بقيادة عبد الفتاح عبد الرزاق بنفس الرصيد.

4- الصيد بالمحلة مع بلقاس سيتي

يشهد ملعب غزل المحلة لقاء صعب بين فريق صيد المحله صاحب المركز الرابع بقيادة عبد الرحمن فهمي برصيد27 نقطة مع فريق بلقاس سيتي صاحب المركز التاسع بقيادة طارق جمال برصيد22 نقطة.

5- اتحاد نبروه مع بايونيرز

على ستاد شربين يواجه فريق اتحاد نبروه صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عبد الله برصيد26 نقطة مع فريق بايونيرز صاحب المركز الثامن بقيادة سامي ندا برصيد 24نقطة.

6- دمياط مع بني عبيد

على ملعب نادي غزل دمياط يخوض فريق دمياط متذيل المجموعة بقيادة عبد الحميد الكينج برصيد 4 نقاط لقاء صعب مع فريق بني عبيد صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمود نعيم برصيد14 نقطة



المجموعة السادسة

1- الاوليمبي مع المجد السكندري

على ملعب نادي الاوليمبي يستقبل فريق الاوليمبي متصدر المجموعة بقيادة أحمد سمير برصيد 35 نقطة فريق المجد السكندري صاحب المركز الخامس بقيادة فخر الدين صبري برصيد 23 نقطة

2- الجزيرة بمطروح مع دلفي

على ملعب المدينة الشبابية بابو قير يلعب فريق الجزيرة بمطروح صاحب المركز العاشر بقيادة رمضان عرفة برصيد 10 نقاط مع فريق دلفي صاحب المركز الثالث بقيادة ربيع ياسين برصيد 26 نقطة.



3- دمنهور مع طلائع الأسطول

على ملعب نادي دمنهور يستضيف فريق دمنهور وصيف المجموعة بقيادة عبد اللطيف الدوماني برصيد 38 نقطة

فريق طلائع الأسطول صاحب المركز الرابع بقيادة علاء المني

برصيد 26 نقطة.

4- اصحاب الجياد مع الحمام

على ستاد الإسكندرية يلتقي فريق اصحاب الجياد صاحب المركز الثامن بقيادة محمد صديق برصيد 21 نقطة مع فريق الحمام صاحب المركز التاسع بقيادة ناصر بسيس برصيد 19 نقطة.

5- الزهور بمطروح مع كوم حمادة

على مركز شباب الحمام يلعب فريق الزهور بمطروح متذيل المجموعة بقيادة رمضان عرفة برصيد 9 نقاط مع فريق كوم حمادة صاحب المركز السابع بقيادة حسن مصطفى برصيد 20 نقطة.

ويحصل فريق الهلال الضبعة بقيادة محمد كابوريا على راحة هذا الاسبوع



ترتيب المجموعة الخامسة

1-مالية كفر الزيات 38 نقطة

2-شباب القزازين 31 نقطة

3-شباب تلا 27 نقطة

4-الصيد بالمحلة 27نقطة

5-إتحاد نبروه 26 نقطة

6-كفر الشيخ 25 نقطة

7-دكرنس 25 نقطة

8-بايونيرز 24 نقطة

9- بلقاس سيتي 22 نقطة

10-بيلا 18 نقطة

11-بني عبيد 14 نقطة

12-دمياط 4نقاط

المجموعة السادسة

1- الاوليمبي 35 نقطة

2- العاب دمنهور 38 نقطة

3- دلفي 26 نقطة

4- طلائع الأسطول 26نقطة

5- المجد السكندري 23 نقطة

6- اصحاب الجياد 21 نقطة

7- كوم حمادة 20 نقطة

8- الهلال 19 نقطة

8- اصحاب الجياد 18 نقطة

9-الحمام 16 نقطة

10- الجزيرة بمطروح 10 نقاط

11- الزهور بمطروح 9 نقاط