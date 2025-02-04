حمادة صميدة: أتمنى تقديم دور مريض سرطان

حل الفنان حماده صميده ضيفًا علي برنامج موني والنجوم والذي تقدمه الاعلاميه أمنية بدير علي راديو 99 اف ام والمقرر إذاعته الإثنين من كل أسبوع في تمام الثامنه مساءًا علي كافه المنصات واليوتيوب.

صرح حماده صميدة، عن بدايته في المجال حيث أنه كان يعمل في المهن بياع أنابيب وشيال اسمنت وغيره وبدأ كومبارس ثم بعد ذلك شارك في العديد من الاعمال الفنيه واولهم فيلم بوبوس

قال حماده صميده أنه قدر يحقق تريندات كثيره والتيك توك اكبر داعم ليه وسنده في فترات كان معدم فيها وخصوصا تريند كله يقول بطيخ.. ومعلم مع الجمهور من خلال الكوميديا والبلطجيه

واضاف حماده صميده اتمني أن اقدم دور مريض سرطان وأدوار اجتماعيه دراميه تؤثر أكثر مع الجمهور ولون جديد بالنسبه له يريد أن يتم اختياره فيه من المؤلفين والمخرجين

وتابع حماده صميده عن أعماله القادمه في رمضان أنه سيشارك في مسلسل العتاوله الجزء الثاني واشقال شقه والذي سيتم عرضهم علي قناه أم بي سي مصر

برنامج "موني والنجوم " يتناول طبيعه البرامج التوك شو المتنوعه في المواضيع والأفكار والضيوف ويحتوي علي 4 فقرات بين الضحك واللعب والجد والحب والاسئله الجريئه الغير تقليديه