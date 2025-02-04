حمادة صميدة: أتمنى تقديم دور مريض سرطان

الفجر الفني
برنامج موني والنجوم
برنامج "موني والنجوم "

حل الفنان حماده صميده ضيفًا علي برنامج موني والنجوم والذي تقدمه الاعلاميه أمنية بدير علي راديو 99 اف ام والمقرر إذاعته الإثنين من كل أسبوع في تمام الثامنه مساءًا علي كافه المنصات واليوتيوب. 

صرح حماده صميدة، عن بدايته في المجال حيث أنه كان يعمل في المهن بياع أنابيب وشيال اسمنت وغيره وبدأ كومبارس ثم بعد ذلك شارك في العديد من الاعمال الفنيه واولهم فيلم بوبوس

قال حماده صميده أنه قدر يحقق تريندات كثيره والتيك توك اكبر داعم ليه وسنده في فترات كان معدم فيها وخصوصا تريند كله يقول بطيخ.. ومعلم مع الجمهور من خلال الكوميديا والبلطجيه

واضاف حماده صميده اتمني أن اقدم دور مريض سرطان وأدوار اجتماعيه دراميه تؤثر أكثر مع الجمهور ولون جديد بالنسبه له يريد أن يتم اختياره فيه من المؤلفين والمخرجين

وتابع حماده صميده عن أعماله القادمه في رمضان أنه سيشارك في مسلسل العتاوله الجزء الثاني واشقال شقه والذي سيتم عرضهم علي قناه أم بي سي مصر

برنامج "موني والنجوم " يتناول طبيعه البرامج التوك شو المتنوعه في المواضيع والأفكار والضيوف ويحتوي علي 4 فقرات بين الضحك واللعب والجد والحب والاسئله الجريئه الغير تقليديه

برنامج موني والنجوم حماده صميده لأمنيه بدير اتمني أن اقدم دور مريض سرطان حمادة صميدة راديو 99 اف ام حماده صميده و راديو 99 اف ام

مواد متعلقة

غرامة وإيقاف.. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة ال11 من دوري نايل

عاجل.. ترامب يوقع على أمر تنفيذي لسحب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان وأونروا

عاجل- نقل والدة شيرين عبد الوهاب للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة

عاجل- «قدر الله وماشاء فعل».. شيماء سيف تعلن انفصالها عن زوجها محمد كارتر
ads

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × برسبوليس Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا للنخبة

رئيس الوكرة القطري لـ ستاد المحور: بيع دالا للزمالك مجانًا مرفوض وللخطيب مسموح

رئيس جهاز “مستقبل مصر” يستقبل وزير السياسة الزراعية الأوكراني لبحث تعزيز التعاون

عاجل| أول صورة رسمية.. زوجة الشرع تظهر لأول مرة بجانب زوجة أردوغان

شاهد مباراة الهلال وبرسبوليس بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال وبرسبوليس | دوري أبطال آسيا للنخبة

عاجل| بعد أول ظهور علني.. من هي لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع

عاجل- على جهاز التنفس الصناعي.. أيتن عامر تتعرض لوعكة صحية (تفاصيل

تامر عبدالمنعم يعلن عن خطة البيت خلال الفترة المقبلة وسط قيادات الفنون الشعبية والإستعراضية