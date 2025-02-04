عاجل| أول صورة رسمية.. زوجة الشرع تظهر لأول مرة بجانب زوجة أردوغان

زوجة الشرع تظهر لأول مرة بجانب زوجة أردوغان

التقت لطيفة الشرع، زوجة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، بالسيدة التركية الأولى أمينة أردوغان، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس السوري إلى تركيا بدعوة من أنقرة.

ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين زوجتي رئيسي البلدين منذ سنوات، حيث ظهرت لطيفة الشرع في أول صورة رسمية لها إلى جانب أمينة أردوغان، في إشارة واضحة إلى تحسن العلاقات بين دمشق وأنقرة. وقد تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المهمة، من بينها المساعدات الإنسانية، التضامن الاجتماعي وتمكين المرأة ودور التعليم، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جدول الزيارات الرسمية للرئيس السوري أحمد الشرع، الذي وصل إلى العاصمة التركية أنقرة في أول زيارة لرئيس سوري إلى تركيا منذ 15 عامًا.

أمينة أردوغان تنشر أول صورة رسمية لزوجة أحمد الشرع

وفي لفتة تعكس الاهتمام التركي بالتعاون مع سوريا، نشرت السيدة أمينة أردوغان عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، صورة جمعتها بزوجة الرئيس السوري لطيفة الشرع.

وأرفقت أمينة أردوغان الصورة بتعليق باللغة التركية، أعربت فيه عن سعادتها باستضافة لطيفة الشرع في تركيا، حيث قالت:

"لقد سعدت جدًا باستضافة السيدة لطيفة الدروبي، زوجة الرئيس السوري، التي قامت بزيارة رسمية لبلادنا اليوم."

كما أشارت إلى أن اللقاء تناول مواضيع ذات أهمية كبيرة مثل المساعدات الإنسانية ودور تركيا في دعم الشعب السوري والتضامن الاجتماعي بين الشعبين السوري والتركي وتمكين المرأة ودور التعليم في بناء مستقبل مشرق لسوريا ومناقشة سبل دعم النساء والأطفال المتضررين من الحروب حول العالم.

وأضافت السيدة التركية الأولى أن بلادها ستظل تقف إلى جانب الشعب السوري في إعادة إعمار سوريا وتضميد جراحها، مؤكدة أن الدعم التركي مستمر كما كان في الماضي.

زيارة لطيفة الشرع إلى تركيا ضمن جدول الزيارات الرسمية

جاء لقاء لطيفة الشرع بزوجة الرئيس التركي ضمن البرنامج الرسمي للزيارة التي يجريها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا، والتي تمثل تحولًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين.

يذكر أن أول ظهور علني لزوجة الرئيس السوري كان قبل أيام قليلة، وتحديدًا يوم الأحد، عندما ظهرت برفقة زوجها أثناء أداء مناسك العمرة في مدينة مكة المكرمة.

أهمية زيارة أحمد الشرع إلى تركيا

وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى أنقرة يوم الثلاثاء، في زيارة تحمل دلالات سياسية ودبلوماسية كبيرة، كونها أول زيارة لرئيس سوري إلى تركيا منذ 15 عامًا.

وتمثل هذه الزيارة خطوة مهمة نحو إعادة بناء العلاقات بين دمشق وأنقرة، خاصة مع مناقشة ملفات الأمن، اللاجئين، والتعاون الاقتصادي، إلى جانب الجهود المبذولة لإيجاد حلول سياسية للأزمة السورية.