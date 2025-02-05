رئيس مياه الفيوم يتفقد مراكز الصيانة بمركز سنورس لمتابعة جهود فرق العمل

قام المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بجولة تفقدية لمركز صيانة شبكات مياه الشرب ومركز صيانة شبكات الصرف الصحي بمركز سنورس، وذلك في إطار متابعتة الميدانية المستمرة لجهود فرق الصيانة في التعامل مع البلاغات وشكاوى المواطنين.

وخلال الجولة، شدد النجار على ضرورة سرعة الاستجابة للأعطال والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، مع التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين للتأكد من إزالة أسباب الشكاوى، كما أكد على الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال، وتأمين مواقع الحفر بالشوارع والطرق العامة حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين، بالإضافة إلى التنسيق المسبق مع الجهات المعنية قبل بدء أعمال الحفر لتفادي أي تلفيات وضمان إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من الصيانة.

وأشار النجار إلى أن الشركة اتخذت عدة إجراءات لتحسين ضغوط المياه بمركز سنورس، شملت تركيب خط مياه قطر ٣٥٥ مم لتحسين الخدمة بقرى الكعابي، جرفس، وأبو عيطة، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل رافع مياه بقرية فيديمين لتحسين الإمدادات بمنطقة الجبل والمثلث، وإعادة تأهيل محطة مياه بني عتمان، ما ساهم في وصول المياه لعزب البرم، الحجارة، الديب الزيات، العمدية، أبو شناف، والوقف. كما تم تركيب وتشغيل عدة روافع مياه بمناطق ثلاث، سنهور القبلية، أبو ناعورة، وترسا، فضلًا عن تركيب خط مياه قطر 110 مم لتحسين الخدمة بمنطقة سوق السبت والمرور وفرحات صالح.

وأكد رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى، استمرار الدراسة الهيدروليكية للأماكن الساخنة علي مستوي المحافظة، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأفضل جودة ممكنة.

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