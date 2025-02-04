برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بعد تعطل معدية "أبو تيج – ساحل سليم".. والمحافظ يرد

كشفت النائبة سناء سعيد، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمها بطلب إحاطة بعد تعطل معدية "أبو تيج – ساحل سليم" ثلاث مرات خلال أسبوع واحد، مما أثار مخاوف الأهالي من خطر وقوع حوادث.

وأوضحت "سناء سعيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء، أن المعدية لا تخضع لأعمال الصيانة اللازمة ولا تحتوي على طوق نجاة، مما يجعلها غير آمنة لنقل المواطنين، مطالبة بإنشاء كوبري يربط بين أبو تيج وساحل سليم لتوفير بديل آمن ومستدام.

محافظ أسيوط: انخفاض منسوب النيل وراء التعطل

من جهته، رد الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موضحًا أن تعطل المعدية يعود إلى انخفاض منسوب نهر النيل خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على مراقبة العبارات النهرية بشكل دوري.

وأشار المحافظ في اتصال هاتفي بالبرنامج، إلى أن عبارتين نهريتين خرجتا مؤخرًا من الصيانة وعادتا للخدمة، مشددًا على أن جميع العبارات تخضع لفحوصات دورية لضمان سلامة المواطنين. كما أكد أنه لم تسجل أي إصابات أو وفيات جراء تعطل المعدية.