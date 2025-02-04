مصطفى الفقي: سياسات ترامب تشعل التوتر والخطاب العربي يحمل رسالة واضحة

توك شو
مصطفى الفقي- المفكر
مصطفى الفقي- المفكر السياسي

أكد مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، أن العالم يترقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو أمر وصفه بالخطير للغاية، متسائلًا عن دور الكونجرس والمعارضة والمؤسسات الأمريكية في مواجهة سياسات ترامب التي تعتمد على التفرد بالقرار دون رادع حقيقي.

وأضاف "الفقي" في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء، أن التشدد المطلق في التفاوض هو أسلوب ترامب المعتاد، حيث يسعى من خلاله إلى تحقيق أقصى المكاسب، لكنه في الوقت نفسه يهدد الاستقرار الدولي.

الخطاب العربي 

وعن التحرك العربي، أشار إلى أن الخطاب الخماسي العربي، الذي وُجّه إلى وزير الخارجية الأمريكي، كُتب بعناية ويحمل رؤية واضحة حول ضرورة تحقيق أدنى درجات العدالة للفلسطينيين واستعادة أراضيهم.

وشدد على أن هذا الخطاب لا يُعد مجرد بيان دبلوماسي، بل هو تسجيل موقف واضح أمام المجتمع الدولي، موجهًا إلى ترامب باعتبار أن الدول الخمس الموقعة عليه تُعد من أصدقاء الولايات المتحدة.

سياسات ترامب

وحذر الفقي من أن السياسات الأمريكية الحالية، التي تعتمد على إطلاق التصريحات النارية والانفراد بالقرارات، قد تؤدي إلى إشعال موجة إرهاب غير مسبوقة في المنطقة. 

وأضاف أن ترامب يهاجم الجميع بأسلوب عدائي، ويتبع سياسة الرجل الواحد، مما يزيد من التوترات ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على الاستقرار الدولي. 

 

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