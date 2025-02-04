رئيس جهاز “مستقبل مصر” يستقبل وزير السياسة الزراعية الأوكراني لبحث تعزيز التعاون

بحضور السفير الأوكراني في مصر

استقبل الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وزير السياسة الزراعية في دولة أوكرانيا، وسفير أوكرانيا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لهما من المستثمرين حيث ضم الوفد عدد من كبار الشركات العالمية في تجارة الأقماح والزيوت والدواجن، وذلك بمقر الجهاز بالدلتا الجديدة، يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك.

رئيس جهاز مستقبل مصر ووزير الزراعي الأوكراني



وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الزراعية والحبوب ومجالات أخرى، حيث تم بحث آفاق زيادة التبادل التجاري والاستثمارات الزراعية بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز العلاقات الثنائية.

وزير الزراعي يتفقد عدد من المشروعات

واصطحب الدكتور بهاء الغنام، الوفد الأوكراني في جولة ميدانية شملت تفقد الأراضي الزراعية، المحاصيل المختلفة، الثروة الحيوانية، والمنطقة الصناعية، حيث تم استعراض أحدث التقنيات الزراعية والمشروعات التنموية التي ينفذها الجهاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج الزراعي.



رئيس جهاز مستقبل مصر مع وزير الزراعي الأوكراني

وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات الزراعية والاستثمارية، بما يعود بالنفع على البلدين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.