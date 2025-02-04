بحضور السفير الأوكراني في مصر

رئيس جهاز “مستقبل مصر” يستقبل وزير السياسة الزراعية الأوكراني لبحث تعزيز التعاون

أخبار مصر
رئيس جهاز مستقبل
رئيس جهاز مستقبل مصر

 

استقبل الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وزير السياسة الزراعية في دولة أوكرانيا، وسفير أوكرانيا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لهما من المستثمرين حيث ضم الوفد عدد من كبار الشركات العالمية في تجارة الأقماح والزيوت والدواجن، وذلك بمقر الجهاز بالدلتا الجديدة، يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك.

رئيس جهاز مستقبل مصر ووزير الزراعي الأوكراني


وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الزراعية والحبوب ومجالات أخرى، حيث تم بحث آفاق زيادة التبادل التجاري والاستثمارات الزراعية بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز العلاقات الثنائية.

وزير الزراعي يتفقد عدد من المشروعات 

واصطحب الدكتور بهاء الغنام، الوفد الأوكراني في جولة ميدانية شملت تفقد الأراضي الزراعية، المحاصيل المختلفة، الثروة الحيوانية، والمنطقة الصناعية، حيث تم استعراض أحدث التقنيات الزراعية والمشروعات التنموية التي ينفذها الجهاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج الزراعي.
 

رئيس جهاز مستقبل مصر مع وزير الزراعي الأوكراني

وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات الزراعية والاستثمارية، بما يعود بالنفع على البلدين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ads

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × برسبوليس Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا للنخبة

رئيس الوكرة القطري لـ ستاد المحور: بيع دالا للزمالك مجانًا مرفوض وللخطيب مسموح

رئيس جهاز “مستقبل مصر” يستقبل وزير السياسة الزراعية الأوكراني لبحث تعزيز التعاون

عاجل| أول صورة رسمية.. زوجة الشرع تظهر لأول مرة بجانب زوجة أردوغان

شاهد مباراة الهلال وبرسبوليس بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال وبرسبوليس | دوري أبطال آسيا للنخبة

عاجل| بعد أول ظهور علني.. من هي لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع

عاجل- على جهاز التنفس الصناعي.. أيتن عامر تتعرض لوعكة صحية (تفاصيل

تامر عبدالمنعم يعلن عن خطة البيت خلال الفترة المقبلة وسط قيادات الفنون الشعبية والإستعراضية