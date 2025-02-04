رئيس الوكرة القطري لـ ستاد المحور: بيع دالا للزمالك مجانًا مرفوض وللخطيب مسموح

الفجر الرياضي
محمود الخطيب
محمود الخطيب

كشف الشيخ خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة القطري، عن موقفه من بيع اللاعب الأنجولي جيلسون دالا مهاجم الفريق، للقطبين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

رئيس الوكرة القطري لـ ستاد المحور: بيع دالا للزمالك مجانًا مرفوض وللخطيب مسموح

وقال الشيخ حسن بن خليفة رئيس الوكرة القطري في تصريحات خاصة لـ برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "غير صحيح ما يقال أن دالا يريد الرحيل عن الوكرة القطري في الوقت الحالي واللاعب متمسك بالنادي".

وأضاف رئيس الوكرة: "اللاعب عقده يتبقى فيه خلاف الموسم الحالي 3 مواسم آخرين والوكرة يتمسك ببقاء اللاعب".

وواصل: "من الممكن أن يخرج جيلسون دالا معارًا لمدة 6 أشهر إذا أراد".

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وأكد: "الزمالك يريد الحصول على خدمات اللاعب إعارة لمدة 6 أشهر دون مقابل، ولا يوجد شيئ دون مقابل في هذا الوقت".

واختتم "إلا الكابتن محمود الخطيب هو الوحيد الذي إذا أراد اللاعب ببلاش سنوافق فورًا".

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