ورشة عمل تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية والرقابة في القطاع السياحي بغرفة أبها

السعودية
بوابة الفجر

 

نظّمت غرفة أبها مساء اليوم، ورشة عمل " تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية والرقابة في القطاع السياحي "، لاستعراض جهود وزارة السياحة لدعم الاستثمار في القطاع السياحي بمنطقة عسير، ومناقشة اشتراطات التراخيص والتصنيف ومعالجة أبرز تحديات المستثمرين في قطاع الضيافة.
وتطرقت الورشة إلى مهام وأدوار الجهات في منظومة السياحة وخاصة وكالة تمكين للوجهات السياحية والإدارة العامة لعلاقات المستثمرين، إلى جانب الخدمات المقدمة للاستثمار في منظومة السياحة السعودية، وأهداف وكالة تمكين للوجهات السياحية التي تكمن في الإشراف على عمليات تقييم فرص الاستثمار الجديدة وتحديدها والتوصية بها، وتحليل الاستثمارات ووضع إستراتيجية جذب الاستثمارات دوليًا ومحليًا لتنمية السياحة الوطنية، بالإضافة إلى استعراض الخدمات المقدمة للمستثمرين والدعم المطلوب لتحقيق الاستثمارات

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