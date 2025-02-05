جيلسون دالا وبولبينه يدخلان حسابات الزمالك في الميركاتو الشتوي

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة أن الثنائي جيلسون دالا لاعب الوكرة القطري والجزائري عادل بولبينه مهاجم فريق بارادو الجزائري يدخلان حسابات الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالي.

جيلسون دالا وبولبينه يدخلان حسابات الزمالك

واضاف كريم حسن شحاتة خلال برنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة أن مسئولو الزمالك دخلا في مفاوضات مع الثنائي خاصة أن الأنجولي دالا قام بفسخ عقده مع الوكرة القطري.

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واوضح أن الزمالك يرغب بشدة في حسم صفقات الفريق خلال الفترة الحالية من أجل تعديم الفريق في الموسم الحالي.

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