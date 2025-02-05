باريس سان جيرمان يتأهل لربع النهائي بعد الفوز على لو مان بثنائية في كأس فرنسا

الفجر الرياضي
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان إلى دور ربع النهائي بعد تحقيق الفوز على نظيره فريق لو مان بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ماري مارفينجت ضمن منافسات دور 16 من كأس فرنسا.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان ولو مان

وانطلقت صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان ولو مان برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الفريقان للتسجيل ولكنهم لم ينجحوا في ذلك لتألق الدفاع والحارسان وسجل دوي الهدف الأول لباريس في الدقيقة 25 صنع راموس وحاول لو مان التعادل لكن انتهى الشوط الأول 1/0.

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وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ونظيره لو مان برتم سريع وتعرض لوكاس فيرنانديز للإصابة القوية وتم استبداله بزميله نونو مينديز في الدقيقة 46 وسجل باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 71 صنع مينديز وكان قريب من الهدف الثالث ولكن انتهت المباراة 2/0.

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