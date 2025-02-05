أتليتكو مدريد يكتسح خيتافي بخماسية نظيفة ويتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره فريق خيتافي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل.

أحداث مباراة أتليتكو مدريد ضد خيتافي

سجل فريق أتليتكو مدريد مبكرا في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، عن طريق اللاعب سيمون بعد تسديدة قوية.

ثم أضاف نفس اللاعب، الهدف الثاني لصالح فريق أتليتكو مدريد في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

وأحرز لينو نجم فريق أتليتكو مدريد، الهدف للثالث في شباك خيتافي عند الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول، بتقدم فريق أتليتكو مدريد على خيتافي بثلاثية نظيفة

وفي الشوط الثاني، سجل كوريا الهدف الرابع لصالح أتليتكو مدريد في الدقيقة 78.

ونجح سورلوث مهاجم أتليتكو مدريد في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 86