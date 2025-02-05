رسميًا.. ظهير مانشستر يونايتد ينتقل إلى آيندهوفن الهولندي

أنهى آيندهوفن الهولندي إجراءات التعاقد مع تيريل مالاسيا ظهير أيسر مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

آيندهوفن الهولندي يستعير تيريل مالاسيا

وأعلن آيندهوفن عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع الهولندي تيريل مالاسيا قادمًا من المان يونايتد على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند بأحقية الشراء، بعدما اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن قيمة الصفقة ستبلغ 10 مليون يورو في حالة تفعيل النادي الهولندي لبند أحقية الشراء.

وانضم اللاعب الهولندي البالغ من العمر 25 عامًا، إلى العملاق الإنجليزي صيف 2022، قادمًا من فينورد، بمقابل 15 مليون يورو.