رسميًا.. ظهير مانشستر يونايتد ينتقل إلى آيندهوفن الهولندي

الفجر الرياضي
تيريل مالاسيا
تيريل مالاسيا

أنهى آيندهوفن الهولندي إجراءات التعاقد مع تيريل مالاسيا ظهير أيسر مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

آيندهوفن الهولندي يستعير تيريل مالاسيا

وأعلن آيندهوفن عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع الهولندي تيريل مالاسيا قادمًا من المان يونايتد على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند بأحقية الشراء، بعدما اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية.

txt

مارسيل كولر.. تصريحاتي لم تترجم بشكل صحيح وأكنّ أكبر قدر من الاحترام للدين الإسلامي وللاعبي فريقي ولكافة الشعب المصري

txt

نتيجة وملخص أهداف مباراة أتليتكو مدريد ضد خيتافي في كأس ملك إسبانيا

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن قيمة الصفقة ستبلغ 10 مليون يورو في حالة تفعيل النادي الهولندي لبند أحقية الشراء.

وانضم اللاعب الهولندي البالغ من العمر 25 عامًا، إلى العملاق الإنجليزي صيف 2022، قادمًا من فينورد، بمقابل 15 مليون يورو.

مواد متعلقة

الهلال السعودي يكتسح برسبوليس الإيراني برباعية في دوري أبطال آسيا

رسميًا.. بايرن ميونخ يحصن ألفونسو ديفيز بعقد طويل الأمد

ads

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × برسبوليس Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا للنخبة

بحضور فينجر وبوساكا.. اتحاد الكرة يبدأ اليوم برنامجا شاملا لتطوير عناصر اللعبة

ما وراء زيارة نتنياهو إلى أمريكا؟.. خبراء يجيبون

وزير خارجية السودان يُعلن زيارة مرتقبة للأمين العام للجامعة العربية للخرطوم

أتليتكو مدريد يكتسح خيتافي بخماسية نظيفة ويتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

ملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان ولو مان في كأس فرنسا

جيلسون دالا وبولبينه يدخلان حسابات الزمالك في الميركاتو الشتوي

باريس سان جيرمان يتأهل لربع النهائي بعد الفوز على لو مان بثنائية في كأس فرنسا