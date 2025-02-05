حمزة المثلوثي يجري جراحة ناجحة في الرباط الصليبي

الفجر الرياضي
حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق أجرى جراحة الرباط الصليبي في الركبة اليمنى بنجاح في أحد المراكز المتخصصة في ألمانيا.

حمزة المثلوثي يجري جراحة ناجحة في الرباط الصليبي

وأشار محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إلى أن اللاعب قام بإجراء جراحة  إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة بواسطة المنظار الجراحي.

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وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن العملية التي أجراها حمزة المثلوثي تمت بنجاح، وحالته الطبية جيدة.

واختتم محمد أسامة تصريحاته مؤكدًا أن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقًا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.

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