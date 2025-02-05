حارس أنجولا: مباراتنا ضد مصر صعبة ولكن لدينا حظوظ في التأهل

الفجر الرياضي
منتخب أنجولا
منتخب أنجولا

تحدث سينيوري أنطونيو حارس مرمى منتخب أنجولا، عن تواجد بلاده مع مصر في كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال حارس أنجولا في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "سعداء بالتواجد مع منتخب مصر في نفس المجموعة، ولكننا معرف أن مباراتنا ضدهم ستكون صعبة".

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وتابع: "منتخب مصر المرشح الأول للتأهل من مجموعتنا وقد يبدو أن حظوظنا ضعيفة ولكننا قادرين على التأهل".

وأتم: "أعرف الكثير عن الكرة المصرية، وأبرز لاعب أعرفه هو محمد صلاح بالطبع الأفضل في القارة".

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