خاص... وليد سامي يكشف لـ "الفجر الفني" عن مشاركته في مسلسل "الكوتش"

الفجر الفني
مسلسل الكوتش
مسلسل الكوتش

 

كشف الفنان وليد سامي، في تصريح خاص لموقع "الفجر الفني"، عن استعداده للمشاركة في مسلسل "الكوتش"، وهو عمل درامي جديد ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من 15 حلقة فقط.

 

 

تفاصيل المسلسل وفريق العمل

 

 

المسلسل من إخراج أحمد صالح الكيلاني، وتأليف ورشة نهاوند، وإنتاج سامح عبد العظيم. ويشارك في بطولته الفنان والمغني الشعبي عنبة، الذي يخوض من خلاله تجربة درامية جديدة بعد نجاحه في مجال الغناء.

ومن المتوقع أن يقدم المسلسل تجربة مختلفة، خاصة مع مشاركة عنبة في البطولة، حيث يترقب الجمهور رؤيته في عمل درامي، إلى جانب الأداء المميز الذي اعتاد عليه وليد سامي.

 

 

قصة المسلسل وأجواءه: 

 

 

لم يكشف وليد سامي عن تفاصيل القصة بعد، لكن من المتوقع أن يتناول المسلسل موضوعات اجتماعية شيقة تدور في إطار درامي مشوّق. ومن المعروف أن الأعمال التي تتناول قصص الرياضة أو الشخصيات التي تعمل في هذا المجال تحظى باهتمام كبير من الجمهور، وهو ما يثير الفضول حول قصة "الكوتش".

 

 

توقيت العرض وترقب الجمهور

 

 

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن موعد عرض المسلسل، ولكن من المنتظر أن يتم الكشف تفاصيل أكثر خلال الفترة المقبلة. ويأمل صناع العمل أن يحقق نجاحًا كبيرًا، خاصة مع تنوع نجومه وأسلوبه الذي يجمع بين الدراما والتشويق.

 

 

يُذكر أن وليد سامي حقق نجاحًا في عدد من الأعمال الغنائية وهذه يعتبر تحدي له، ما يجعله واحدًا من الأسماء التي ينتظر الجمهور أعمالها الجديدة بشغف. فهل يكون "الكوتش" إضافة مميزة لمسيرته الفنية؟

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