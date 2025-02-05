عاجل| غضب ميشالاك بعد قرار تدريبه منفردًا.. وهذا وأول قرار من اللاعب

قال الإعلامي خالد الغندور إنه سادت حالة من الغضب لدى البولندي كونراد كونراد ميشالاك جناح أحد السعودي المعار إلى الزمالك بعد قرار مرانه منفردًا.

غضب ميشالاك بعد قرار تدريبه منفردًا

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وحضر ميشالاك إلى المران الجماعي في موعده المسبق من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس لإثبات حالة تدريبه منفردًا وعدم نزوله للتدريب الجماعي".

تابع: "وقام ميشالاك بتصوير الملعب بهاتفه الشخصي كأول قرار للاعب بعد المران الفردي".