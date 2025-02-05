عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع دالا بعد "مكالمة" الوكرة القطري

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف النادي الأهلي من التعاقد مع مهاجم الوكرة القطري جيلسون دالا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

موقف الأهلي من التعاقد مع دالا

وقال خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأهلي كان انهى اتفاقه مع اللاعب وفجأة الأهلي غير اتفاقه وطلب استعارة اللاعب بدل من شراؤه وهو ما أوقف الصفقة".

وتابع:" الوكرة لعلاقتهم الطيبة بالنادي الأهلي تواصلوا عن طريق أحد أصدقاء الكابتن محمود الخطيب وأبلغه إن النادي لا يمانع بيع اللاعب أو إعارته وإن اللاعب حاليًا ممكن يوافق على الإعارة بسبب خروجه من قائمة الفريق المحلية وهناك تواصل تم من جانب الزمالك مع اللاعب ووكيله حسب ما تم نقله للكابتن الخطيب من الجانب القطري".

واختتم: "الأهلي حتى الأن لم يتخذ أي خطوة تجاه اللاعب بعد التعاقد مع جراديشار والأمر تم طرحه على طاولة لجنة التخطيط".