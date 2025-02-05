لجنة التخطيط توصي باستمرار تواجد بلال عطية مع الفريق الأول بالأهلي

الفجر الرياضي
بلال عطية
بلال عطية

قال الإعلامي خالد الغندور، إن لجنة التخطيط اجتمعت بالامس واخرجت بعض التوصيات للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

لجنة التخطيط توصي باستمرار تواجد بلال عطية

وتابع الإعلامي خالد الغندور:" من ضمن تلك التوصيات استمرار اللاعب الشاب بلال عطية صانع الألعاب، مع الفريق الأول لاكتساب الخبرات لحين وجود فرصة للمشاركة في المباريات".

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وأضاف:" وترى لجنة التخطيط أن تصعيد الشباب للتدريبات مع الفريق الأول سيكسبهم الخبرات اللازمة قبل خوض المباريات الرسمية".

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لجنة التخطيط توصي باستمرار تواجد بلال عطية مع الفريق الأول بالأهلي