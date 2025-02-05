عاجل.. كواليس اجتماع حسين لبيب مع اللجنة الاستشارية للكرة بالزمالك

الفجر الرياضي
حسين لبيب
حسين لبيب

قال الإعلامي خالد الغندور إن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية اليوم الثلاثاء لمناقشة بعض الملفات المهمة الخاصة بالكرة.

كواليس اجتماع حسين لبيب مع اللجنة الاستشارية

أضاف:"مصدر بالزمالك أكد أن الاجتماع لم يسفر عن أي قرارات تخص ملف الكرة أو الصفقات".

txt

مدير لجنة المسابقات: لم أجامل جماهير الزمالك وتقرير الحكم والمراقب لم يذكر ما حدث أمام بيراميدز

txt

حارس أنجولا: مباراتنا ضد مصر صعبة ولكن لدينا حظوظ في التأهل

وواصل:"كما أكد المصدر أن الاجتماع لم يحضره أعضاء مجلس الإدارة وكان مقتصر على حسين لبيب واللجنة الاستشارية".

وأكمل:"وأوضح المصدر أن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لم يتم إبلاغهم باجتماع اليوم الثلاثاء".

مواد متعلقة

جيلسون دالا وبولبينه يدخلان حسابات الزمالك في الميركاتو الشتوي

رئيس الوكرة القطري لـ ستاد المحور: بيع دالا للزمالك مجانًا مرفوض وللخطيب مسموح
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. كواليس اجتماع حسين لبيب مع اللجنة الاستشارية للكرة بالزمالك

الدراما الصعيدية تكتسح موسم رمضان 2025 (التفاصيل الكاملة)

أحمد موسى يكشف تفاصيل بيان النيابة عن موظف الأوبرا وسر الورقة المزورة

وزير الخارجية السوداني: المؤامرات قد تكون ضد مصر وليس فقط الخرطوم

"أمطار غزيرة تضرب القاهرة "تعرف على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من طقس الأربعاء

إبراهيم عيسى ينتقد موقف الدولة من كتاب "كاملات عقل ودين"

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × برسبوليس Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا للنخبة

لجنة التخطيط توصي باستمرار تواجد بلال عطية مع الفريق الأول بالأهلي