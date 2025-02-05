عاجل.. كواليس اجتماع حسين لبيب مع اللجنة الاستشارية للكرة بالزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية اليوم الثلاثاء لمناقشة بعض الملفات المهمة الخاصة بالكرة.

كواليس اجتماع حسين لبيب مع اللجنة الاستشارية

أضاف:"مصدر بالزمالك أكد أن الاجتماع لم يسفر عن أي قرارات تخص ملف الكرة أو الصفقات".

وواصل:"كما أكد المصدر أن الاجتماع لم يحضره أعضاء مجلس الإدارة وكان مقتصر على حسين لبيب واللجنة الاستشارية".

وأكمل:"وأوضح المصدر أن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لم يتم إبلاغهم باجتماع اليوم الثلاثاء".