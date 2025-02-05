إمام عاشور يتواصل مع التوأم ويؤكد اعتزازه بتمثيل منتخب مصر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، حرص على التواصل خلال الفترة الماضية، مع التوأم حسام وإبراهيم حسن وأكد اعتزازه بتمثيل منتخب مصر.

إمام عاشور يتواصل مع التوأم حسن

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" إمام عاشور أكد للتوأم تقديره واحترامه لهما ولتاريخهما الكبير، وأنه لم ولن يتأخر عن منتخب مصر".

وأضاف:" الجهاز الفني لمنتخب مصر، أكد على أنه يتابع مستوى اللاعب وتركيزه مع الأهلي في المبارات الماضية وأن استمراره على هذا الأداء والتركيز داخل الملعب والبعد عن أي أمور أخرى سيترتب عليه انضمامه للمنتخب الفترة المقبلة، وليس هناك أي خلافات شخصية".