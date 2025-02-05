حارس أنجولا: الأهلي أحد أسباب قوة منتخب مصر.. وهذه رسالتي لكولر

الفجر الرياضي
مارسيل كولر
مارسيل كولر

أكد سينيوري أنطونيو حارس مرمى منتخب أنجولا على مدى قوة منتخب مصر على مستوى قارة إفريقيا.

وقال حارس أنجولا في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "منتخب مصر معرف بقوته، وما يميز لاعبيه أنهم يعرفون طريقة لعب بعضهم البعض".

وتابع: "أحد أهم عناصر قوة منتخب مصر هو تواجد لاعبي الأهلي ضمن صفوفه فهو الفريق الأقوى في إفريقيا".

txt

مدير لجنة المسابقات: لم أجامل جماهير الزمالك وتقرير الحكم والمراقب لم يذكر ما حدث أمام بيراميدز

txt

حارس أنجولا: مباراتنا ضد مصر صعبة ولكن لدينا حظوظ في التأهل

وأضاف: "أعرف مارسيل كولر جيدا فقد تدربت معه في فريق بازل وهو مدرب مميز، وأرسل له تحيتي على كل ما يقدمه".

وأتم: "أعرف من حراس مصر عصام الحضري فقد عاصرته في فترة تواجده مع سيون في سويسرا بسبب نشأتي هناك، هو الحارس الأفضل في تاريخ مصر وإفريقيا، وأعرف أيضا نادر السيد الذي كان يتميز ببراعته في صد ركلات الجزاء".

مواد متعلقة

جيلسون دالا وبولبينه يدخلان حسابات الزمالك في الميركاتو الشتوي

رئيس الوكرة القطري لـ ستاد المحور: بيع دالا للزمالك مجانًا مرفوض وللخطيب مسموح
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

ناهد السباعي: تعلمت التمثيل من جدتي هدى سلطان.. ولهذا السبب أخاف إعادة تقديم "إمرأة على الطريق"

موقف مصابي الأهلي من مباراة بتروجيت.. وموعد ظهور بن شرقي

حارس أنجولا: الأهلي أحد أسباب قوة منتخب مصر.. وهذه رسالتي لكولر

عاجل.. كواليس اجتماع حسين لبيب مع اللجنة الاستشارية للكرة بالزمالك

إمام عاشور يتواصل مع التوأم ويؤكد اعتزازه بتمثيل منتخب مصر

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × برسبوليس Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا للنخبة

أحمد موسى يكشف تفاصيل بيان النيابة عن موظف الأوبرا وسر الورقة المزورة