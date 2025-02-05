حارس أنجولا: الأهلي أحد أسباب قوة منتخب مصر.. وهذه رسالتي لكولر

أكد سينيوري أنطونيو حارس مرمى منتخب أنجولا على مدى قوة منتخب مصر على مستوى قارة إفريقيا.

وقال حارس أنجولا في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "منتخب مصر معرف بقوته، وما يميز لاعبيه أنهم يعرفون طريقة لعب بعضهم البعض".

وتابع: "أحد أهم عناصر قوة منتخب مصر هو تواجد لاعبي الأهلي ضمن صفوفه فهو الفريق الأقوى في إفريقيا".

وأضاف: "أعرف مارسيل كولر جيدا فقد تدربت معه في فريق بازل وهو مدرب مميز، وأرسل له تحيتي على كل ما يقدمه".

وأتم: "أعرف من حراس مصر عصام الحضري فقد عاصرته في فترة تواجده مع سيون في سويسرا بسبب نشأتي هناك، هو الحارس الأفضل في تاريخ مصر وإفريقيا، وأعرف أيضا نادر السيد الذي كان يتميز ببراعته في صد ركلات الجزاء".