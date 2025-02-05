تعرف على إيرادات فيلم “الدشاش” بعد 32 يومًا من عرضه

الفجر الفني
فيلم الدشاش
فيلم "الدشاش"

 


واصل فيلم “الدشاش”، بطولة النجم محمد سعد، تربعه على عرش إيرادات موسم إجازة منتصف العام، بعدما حقق أمس الإثنين نحو 802 ألف جنيه، لترتفع إجمالي إيراداته إلى 60.5 مليون جنيه خلال 32 ليلة عرض، ليؤكد بذلك نجاحه الجماهيري الكبير منذ انطلاقه في دور السينما.

 

تعرف على إيرادات فيلم “الدشاش” بعد 32 يومًا من عرضه

أحداث فيلم "الدشاش"

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.

 


أبطال فيلم “الدشاش”

ويضم فيلم الدشاش بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

 

يعود النجم محمد سعد إلى شاشة السينما بفيلم “الدشاش” بعد غياب استمر 5 سنوات، حيث كان آخر أعماله فيلم “محمد حسين” الذي عُرض عام 2019، شارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، وفاطمة كشري. الفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.

تعرف على إيرادات فيلم “الدشاش” بعد 32 يوم ا من عرضه أحمد حلمي يهنئ محمد سعد على الدشاش لوك جامد وفيلم حديد الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش أحدث أعمال محمد سعد أبرز تصريحات خالد الصاوي

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