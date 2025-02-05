جيهان خليل تتألق في بوستر جديد لمسلسل “شهادة معاملة أطفال”

جيهان خليل تتألق في بوستر جديد لمسلسل “شهادة معاملة أطفال”

الفجر الفني
جيهان خليل
جيهان خليل

 

أعلنت منصة WATCH IT الرقمية عن بوستر جديد لمسلسل “شهادة معاملة أطفال”، حيث ظهرت الفنانة جيهان خليل بإطلالة لافتة تعكس ملامح شخصيتها في العمل، ومن المنتظر أن يُعرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني 2025، وسط ترقب جماهيري لمعرفة تفاصيله وأحداثه المشوقة.

جيهان خليل تتألق في بوستر جديد لمسلسل “شهادة معاملة أطفال”


قصة المسلسل وأبطاله

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي مليء بالمفارقات الطريفة، حيث يجسد محمد هنيدي شخصية محامٍ يواجه العديد من التحديات الغريبة والمضحكة أثناء تعامله مع القضايا التي يتولاها، ويشاركه البطولة مجموعة من النجوم، من بينهم:
• محمود حافظ
• نهى عابدين
• جيهان خليل
• صبري فواز
• سما إبراهيم
• وعدد آخر من الفنانين

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة United Studios.

 

هنيدي يعود للدراما بعد “أرض النفاق”

يعود محمد هنيدي بهذا المسلسل إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب استمر منذ عام 2018، حين قدم مسلسل “أرض النفاق”، المقتبس من الرواية الشهيرة للكاتب يوسف السباعي، والتي سبق تقديمها في فيلم سينمائي من بطولة فؤاد المهندس وشويكار وإخراج فطين عبد الوهاب.

 

يترقب الجمهور “شهادة معاملة أطفال” كواحد من أبرز الأعمال الكوميدية المنتظرة في رمضان 2025، خاصة مع عودة محمد هنيدي، الذي لطالما أمتع المشاهدين بأدواره الكوميدية التي تحمل طابعًا خاصًا من الطرافة والذكاء.

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