"أمطار غزيرة تضرب القاهرة "تعرف على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من طقس الأربعاء

"أمطار غزيرة تضرب القاهرة" تعرف على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم الأربعاء تحذيرات الأرصاد: أمطار ورياح باردة تضرب القاهرة و14 محافظة اليوم.

طقس غير مستقر وانخفاض ملحوظ في الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة تقلبات جوية حادة تضرب البلاد اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع نشاط قوي للرياح الباردة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، تشمل القاهرة الكبرى و14 محافظة أخرى.

أماكن سقوط الأمطار ورياح قوية تضرب الشمال في طقس اليوم

تشير خرائط الطقس إلى أن الأمطار ستهطل على السواحل الشمالية، خاصة في: مرسى مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، دمياط، بورسعيد. تمتد إلى مدن الدلتا، ومنها: البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، طنطا، الشرقية، القليوبية، الإسماعيلية.

ومن المتوقع وصول الأمطار إلى القاهرة الكبرى خلال ساعات الليل.

إضافةً إلى ذلك، تنشط الرياح على معظم أنحاء البلاد، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار في بعض المناطق، مما يشكل خطرًا على حركة السفن والصيد.

حالة الطقس

أجواء باردة وشبورة مائية في صباح طقس اليوم الأربعاء

تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، فيما يكون الطقس معتدلًا على شمال الصعيد، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء، ودافئًا على جنوب الصعيد.

كما تحذر الأرصاد من تكوّن شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية، مما قد يعيق الرؤية للسائقين.

درجات الحرارة المتوقعة في طقس اليوم

• القاهرة: العظمى 19°والصغرى 12°

• الإسكندرية: العظمى 19° والصغرى 12°

• المنصورة: العظمى 19° والصغرى 12°

• بورسعيد: العظمى 19° والصغرى 15°

• الفيوم: العظمى 20° والصغرى 11°

• أسوان: العظمى 26° والصغرى 13°

الأرصاد تحذر المواطنين ارتدوا الملابس الشتوية واستعدوا للأمطار

توصي هيئة الأرصاد بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصةً في فترات الليل والصباح الباكر، مع الحذر أثناء القيادة في ظل الشبورة المائية، واتخاذ كافة الاحتياطات لمواجهة الأمطار والرياح الباردة.