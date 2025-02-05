الدراما الصعيدية تكتسح موسم رمضان 2025 (التفاصيل الكاملة)

الدراما الصعيدية تكتسح موسم رمضان 2025 الدراما صعيدية تكتسح الشاشة بأسماء مفاجئة و تحولات درامية مذهلة.

نجوم بملامح صعيدية في سباق رمضان 2025

يبدو أن دراما رمضان 2025 ستأخذ المشاهدين إلى أعماق الصعيد المصري، حيث يتألق عدد من نجوم الفن بملابس وتقاليد أهل الجنوب.

هذا الموسم، يتجه صناع الدراما نحو تقديم شخصيات صعيدية بمزيج من الإثارة والتشويق، مع حكايات تمزج بين الموروث الشعبي والصراعات الحديثة.

أحمد العوضي بثنائية غير متوقعة في سباق دراما رمضان بمسلسل فهد البطل

النجم أحمد العوضي يطل هذا العام بشخصيتين في مسلسل "فهد البطل"، حيث يجسد شخصية الأب بملامح صعيدية خالصة، وهو تحدٍّ جديد لم يظهر به من قبل.

و يشاركه البطولة نجوم كبار مثل أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، وغيرهم.

مصطفى شعبان وتجربة مختلفة في مسلسل "حكيم باشا" بموسم شهر رمضان 2025

الفنان مصطفى شعبان يعود إلى الدراما الصعيدية من خلال مسلسل "حكيم باشا"، حيث يجسد دور تاجر آثار يدخل في صراعات شرسة.

العمل يضم نخبة من الأبطال، بينهم دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، وسلوى خطاب.

رياض الخولي.. عملاق الدراما الصعيدية يعود بتحدي جديد

يخوض رياض الخولي تحديًا جديدًا في "حكيم باشا"، حيث يظهر بالعمة والجلباب الصعيدي في دور عم مصطفى شعبان، لتنشب بينهما صراعات تتصاعد على مدار الحلقات، في حبكة درامية مثيرة.

مسلسلات رمضان 2025

أحمد عبد العزيز يعود بروح الصعيد في سباق دراما رمضان

النجم القدير أحمد عبد العزيز يعود إلى الشاشة من خلال مسلسل "فهد البطل"، حيث يقدم شخصية صعيدية، ليؤكد مجددًا مكانته في الأعمال التاريخية والدرامية الثقيلة.

بيومي فؤاد بمفاجأة في "قهوة المحطة"

الفنان الكوميدي بيومي فؤاد يكسر التوقعات ويظهر بشخصية صعيدية في مسلسل "قهوة المحطة"، وهو عمل درامي من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، ويضم كوكبة من النجوم، منهم هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، ورشدي الشامي.

دراما رمضان 2025.. هل ستعيد أمجاد الدراما الصعيدية؟

مع هذا التوجه القوي نحو الأعمال الصعيدية، ينتظر المشاهدون كيف ستعيد هذه المسلسلات إحياء أجواء الدراما الشعبية، وهل ستتمكن من استعادة نجاحات الأعمال التي خلّدت صورة الصعيد في ذاكرة الدراما المصرية؟