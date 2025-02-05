مفاجأة صادمة| العدل يبتعد عن ملف الصفقات.. واللجنة الاستشارية بصلاحيات كاملة

الفجر الرياضي
جمال العدل
جمال العدل

قال الإعلامي خالد الغندور أن مصدر مقرب من المنتج جمال العدل قال أنه أبلغ مسئولي الزمالك بتعرضه لضغوط شديدة خلال اليومين الماضيين بسبب حديثه عن ملف الصفقات في الإعلام.

تابع الغندور: "وأوضح المصدر أن العدل اتخذ قرارًا بعدم الحديث في الإعلام خلال الفترة الحالية عن ملف الصفقات وأمور الزمالك".

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وواصل:"وأكد ذات المصدر أن العدل سيقوم بدوره كعضو في لجنة الاستثمار والموارد البشرية مع مساعدة اللجنة الاستشارية للزمالك التي لها كافة الصلاحيات في ملف الكرة".

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