أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 5-2-2025 بمحافظة البحيرة

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

 

شهدت محافظة البحيرة، استقرارا، في أسعار الدواجن والبيض، وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية، حيث تعتبر أسعار الدواجن والبيض من أعلى كلمات البحث علي مختلف المواقع، لذا تقدم بوابة الفجر خدمة لقرائها ومتابعيها لمعرفة أسعار الدواجن والبيض بمحافظة البحيرة.

 

أسعار الدواجن اليوم

ورصدت "الفجر"، أسعار الدواجن في محافظة البحيرة، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 95 جنيهًا، وسعر كيلو الفراخ الأمهات 91 جنيهًا، كما سجل متوسط سعر الفراخ الساسو 105 جنيها للكيلو، وسجل سعر الفراخ البلدي نحو 115 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم

أما عن أسعار البيض، فتشهد ارتفاعا خلال الفترة الحالية، ليستقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 160 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأحمر 165 جنيها.

 

قال رئيس شعبة الدواجن إن أسعار الأعلاف، ارتفعت عن السعر المتداول، وكشف أن أسباب أسعار سعر الأعلاف في الوقت الراهن يعود إلى بدء خروج المراكب المحملة بالذرة، وهذا من شأنه يحدث انفراجه قريبًا.

محافظة البحيرة البحيرة اليوم اخبار البحيرة أخبار البحيرة اليوم أخبار محافظة البحيرة حالة الطقس مواقيت الصلاة أسعار الذهب اسعار الخضراوات اسعار الفاكهة أسعار الحديد أسعار الأسمنت اسعار الدواجن اسعار البيض أسعار السلع الغذائية اسعار التوابل اسعار اللحوم اسعار الاسماك

مواد متعلقة

طالبتان تقدمان على الإنتحار بتناول أقراص سامة بعد رسوبهن في الاعدادية بالبحيرة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح 70.13%

أسعار الأسماك اليوم الاثنين 3-2-2025 في محافظة البحيرة

تجديد حبس نجل الفنان عبدالعزيز مخيون لاتهامه في وفاة شخص وإصابة إثنين آخرين في البحيرة

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 3-2-2025 في محافظة البحيرة

أسعار الحديد اليوم الاثنين 3-2-2025 في محافظة البحيرة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 3-2-2025 في أسواق محافظة البحيرة

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 3-2-2025 في أسواق محافظة البحيرة
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025: استقرار بعد انخفاضه في بعض البنوك

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو

زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط لبيت ثقافة منفلوط اليوم

انخفاض أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

اليوم فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025: استقرار بعد ارتفاعات قياسية

محافظ الدقهلية: تحصين 46440 رأس أبقار وأغنام ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام