استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

الدولار يحافظ على مستوياته بعد انخفاضه في 7 بنوك محلية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، بعد تراجعه خلال تعاملات أمس في عدد من البنوك المحلية، ليظل عند نفس المستويات المسجلة في نهاية التداولات السابقة.

ووفقًا لآخر تحديثات البنوك، سجل أعلى سعر شراء للدولار 50.24 جنيه، بينما بلغ أقل سعر للبيع 50.42 جنيه.

البنوك التي استقر بها سعر الدولار

لم يشهد سعر الصرف أي تغير في بعض البنوك، حيث استقر في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي (CIB) عند نفس المستويات السابقة.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار في بعض البنوك على النحو التالي:

🔹 بنك مصر: 50.26 جنيه للشراء – 50.36 جنيه للبيع.

🔹 البنك التجاري الدولي (CIB): 50.31 جنيه للشراء – 50.41 جنيه للبيع.

🔹 المصرف العربي الدولي: 50.26 جنيه للشراء – 50.36 جنيه للبيع.

🔹 مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.33 جنيه للشراء – 50.42 جنيه للبيع.

🔹 البنك العقاري المصري العربي: 50.25 جنيه للشراء – 50.35 جنيه للبيع.

🔹 المصرف المتحد: 50.25 جنيه للشراء – 50.35 جنيه للبيع.

🔹 بنك قناة السويس: 50.27 جنيه للشراء – 50.37 جنيه للبيع.

🔹 البنك الأهلي المصري: 50.26 جنيه للشراء – 50.36 جنيه للبيع.

🔹 بنك الاستثمار العربي: 50.27 جنيه للشراء – 50.37 جنيه للبيع.

🔹 بنك الكويت الوطني: 50.30 جنيه للشراء – 50.40 جنيه للبيع.

🔹 بنك الإسكندرية: 50.31 جنيه للشراء – 50.41 جنيه للبيع.

🔹 البنك المصري الخليجي: 50.30 جنيه للشراء – 50.40 جنيه للبيع.

السوق وتوقعات سعر الدولار

يأتي استقرار الدولار اليوم وسط ترقب الأسواق لتطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية، إلى جانب السياسات النقدية للبنك المركزي المصري التي تهدف إلى ضبط سعر الصرف.